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г. Москва, Окружной пр-д, д.19
от 5000 руб.
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КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

Ставка от 8,4%. 80% от стоимости.

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КРЕДИТ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ

КРЕДИТ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ

Ставка от 7,75%. Без справок о доходах.

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РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТА ПОД ЗАЛОГ

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТА ПОД ЗАЛОГ

Все кредиты в один. Ставка от 8,4%.

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АВАНС В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

АВАНС В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

До 600 000 рублей уже сегодня.

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от 9,25%

от 9,25% ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

от 7,75%

от 7,75% НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ

от 24%

от 24% ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЯ

от 9,75%

от 9,75% КРЕДИТ ДЛЯ БИЗНЕСА

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Мы поможем вам подобрать оптимальный кредитный продукт.

Что собой представляет нецелевой кредит и чем он лучше целевого

Что собой представляет нецелевой кредит и чем он лучше целевого
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Где взять поручителя для кредита за деньги и бесплатно

Где взять поручителя для кредита за деньги и бесплатно
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Как и где фрилансеру взять кредит: условия и требования

Как и где фрилансеру взять кредит: условия и требования
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Из-за чего банки отказывают в кредите: причины и что делать

Из-за чего банки отказывают в кредите: причины и что делать
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Как исправить плохую кредитную историю

Как исправить плохую кредитную историю
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Наши банки-партнеры

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Мы решаем любые финансовые задачи
  • Плохая кредитная история.
  • Отсутствие официального подтверждения доходов.
  • Прописанные дети и отказники от приватизации.
  • Долги в ФССП и по коммунальным платежам.
  • Сумма кредита 80% от стоимости недвижимости.
  • Аванс в день обращения.
Почему клиенты доверяют нам

Мы понимаем, как наиболее эффективно и с минимальными рисками провести вас через все этапы кредитования под залог недвижимости или рефинансирования и решить ваши финансовые задачи.

Кредитные эксперты

В нашей компании «Кредитные линии» работают самые опытные эксперты кредитования под залог недвижимости.

Без предоплаты

Вы оплачиваете услуги, когда деньги уже на руках.

Надежно

Сопровождение и гарантии по ФЗ №102.

Сертификаты

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Наши контакты

Наша цель - сделать кредиты под залог недвидимости доступными для всех.

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